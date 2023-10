Il rinoceronte fra arte e cinema: a “Cherasco incontra” un intervento di Serena Fumero

Rinoceronti e animali esotici nell’immaginario collettivo europeo fra Cinquecento e Novecento: il percorso per immagini, dalle arti figurative alle pellicole cinematografiche, sarà al centro del prossimo appuntamento della rassegna Cherasco incontra, in programma alle 20.45 di mercoledì 25 ottobre nel salone consiliare. L’intervento, accessibile gratuitamente, sarà tenuto da Serena Fumero, docente di museologia all’università Iulm di Milano e di storia dell’arte all’accademia Novalia di Alba.

La serata, intitolata “Rhinocerons o della signorina Clara” prenderà le mosse, per un viaggio a ritroso nella storia dell’arte moderna, dall’installazione, a Cherasco nella piazza del Municipio, della scultura “Essere o avere”, raffigurazione di un pachiderma a grandezza naturale dell’artista Franco Alessandria.

Partendo dalla prima immagine dell’animale, una xylografia cinquecentesca del pittore fiammingo Albrecht Dürer - impressionato dall’arrivo alla corte del re Manuele I del Portogallo di un rinoceronte indiano - l’itinerario parlerà del più noto fra i pachidermi che visitarono l’Europa: Clara. Portata in Olanda da un addetto della Compagnia olandese delle Indie orientali, fra il 1741 e il 1758 si spostò in tour fra le corti del Vecchio continente, trasformandosi in breve tempo in un’attrazione irrinunciabile per i monarchi. La sua apparizione, al Carnevale di Venezia, divenne oggetto di una tela dell’artista Pietro Longhi. L’approdo sul grande schermo dell’animale, nel film “E la barca va”, opera del regista Federico Fellini sarà il momento conclusivo della serata.

L’appuntamento è a ingresso libero.