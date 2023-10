Le opere dell'artista vicese Carlà Tomatis al Carrousel du Louvre di Parigi

"Mistero, paradosso sono la cifra di miti dei più antichi e potenti della cultura occidentale, sottolineando la violenza psicologica e la separazione tra madre e figlia. L'amore di una madre che non c'e, la crescita attraverso un costante oblio di vicissitudini che portano l'ombra come parte oscura e apparentemente solo negativa, il susseguirsi di episodi della vita, usando la saggezza come accettazione del chiaroscuro, la linearità che riusciamo a percepire nell'ottica della caducita' e delle finitudini che ci accompagna alla ciclicità della natura e alle perenni alchimie di nascite e morti."

Non ha certo bisogno di presentazioni l'opera di Carlà Tomatis, nota artista di Vicoforte, che ha esposto in tutto il mondo e che ora è stata selezionata dalla galleria di Padova 'Queen Art Gallery' di Maria Grazia Todaro, per esporre nuovamente a Parigi, insieme ai migliori creativi del mondo.

Un notevole curriculum artistico il suo, con esposizioni prestigiose, tra cui all’Expo di Milano, al festival Art di Spoleto, al premio Modigliani, a Venezia alla Scuola di San Teodoro, presentate da importanti critici d’arte tra cui Vittorio Sgarbi e Paolo Levi.

"Le sue opere - spiegano dalla critica - fanno parte di un progetto di sogni come approccio dell'inconscio e nei rapporti umani, in modo relativamente astratto come musica aerea, espressiva e con ritmi insoliti in una ricchissima tavolozza di colori. Attraverso il suo pennellare esplica la sua consapevole maturità come accettazione del fato."

TRA LE OPERE UN OMAGGIO AL SANTUARIO DI VICOFORTE

A Parigi, dal 20 ottobre, in occasione del Salone Internazionale di Arte Contemporanea, al Carrousel du Louvre ci saranno due dipinti di Carlà, uno con il Santuario di Vicoforte e anche i modelli per tessuti, decorati con la sua arte sperimentale di alta moda.

"Sono molto contenta di questa opportunità - ci dice Carlà - è un riconoscimento prestigioso che mi darà la possibilità anche di portare al Louvre le bellezze del nostro territorio, facendo conoscere in una location d'eccezione il nostro Santuario di Vicoforte con la cupola ellittica più grande del Mondo".

Per la sua 32^ edizione, il salone parigino ospiterà un centinaio di artisti e gallerie provenienti da tutto il mondo, dal 20 al 22 ottobre.