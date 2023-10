Bra, dolore e lacrime per la morte del poeta Bernardo Negro, aveva 80 anni

Non ci sono parole, ma solo dolore e lacrime. La città di Bra e il mondo della cultura piangono la morte del poeta Bernardo Negro. Avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 5 novembre. Il suo amabile sorriso si è spento nella mattina di oggi, 18 ottobre, ma continua a brillare attraverso i suoi versi, quelli che impreziosiscono i suoi libri e le pagine del suo profilo Facebook.

Veri e propri capolavori dettati da uno sguardo su avvenimenti presenti e lontani, aderenti al progresso ed a quell’esigenza di bellezza che richiede lo spirito dell’uomo.

Accostarsi alle poesie di Bernardo Negro significa avvicinarsi al sentimento di “braidesità”, che lo ha animato e mosso da sempre.

Un artista poeta pieno d’ispirazione con la patente di braidese doc tatuata sulla pelle, che ha riempito di ardore lirico anche il Caffè Letterario e il giornale Il Nuovo Braidese con cui collaborava in modo encomiabile.

Come decano dei poeti braidesi, ogni volta riusciva a regalarci ottimi spunti di lettura, la voglia di tenere la luce accesa anche nelle tempeste dell’esistenza.

Le sue odi restano un approdo sicuro, come boccate d’aria fresca, al confine tra la letteratura più aulica e quella più popolare. Ha dato voce ad una città intera, sublimata dalla passione, non dalle parole. Grazie a lui Bra è diventata poesia.

Tutti gli amici, i lettori appassionati alla sua penna e l’Arciconfraternita della Misericordia di Bra di cui Bernardo Negro faceva parte si stringono al cuore della moglie Giuseppina Volpiano e dei parenti, esprimendo affetto e vicinanza.

Il rosario di preghiera è in programma giovedì 19 ottobre, alle ore 18, presso la Casa del Commiato “Luce di speranza”, in via don Orione 77/a. Il funerale sarà celebrato venerdì 20 ottobre nella chiesa di Sant’Antonino, alle ore 10. L’ultimo viaggio del poeta sarà verso il cimitero di Bra, dove riposerà in pace per sempre.

Di Bernardo Negro vogliamo riportare quella è la sua ultima poesia, scritta nella giornata di ieri, prima di salutarlo con un GRAZIE. Sì, tutto maiuscolo.

PER ME LA POESIA

Per me la poesia è lo sguardo

che corregge le parole.

Abbiamo impiegato anni a capirlo

perché le ombre intorpidivano l'Orizzonte.

Poi gli spiragli si fecero luce chiara

ed altre parole salivano dall'Altrove.

Cosi sapemmo delle lacrime brevi della sera

e tememmo che ci abbandonasse la Luna.

Ora siamo qui col senno d'Orlando che va e viene

ed il nostro Infinito è ancora un gioco.





17/10/2023

Bernardo Negro