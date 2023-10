Colpito con un pugno perse la sensibilità al lato sinistro del volto: a processo un ragazzo di Garessio

È in corso in tribunale a Cuneo il procedimento penale a carico di S.A., un ragazzo di origini albanesi, per far luce sulla dinamica di un’aggressione che si verificò a Garessio nel luglio 2021 ai danni di un ventenne che si è costituito parte civile.

Quella notte, era circa l’una, il giovane stava ritornando a casa dopo aver trascorso la giornata alla festa di paese “Il miglio d’oro”.

Superata la passerella pedonale – che sostituisce il ponte Odasso-, come spiegato al giudice, vide S.A. discutere con un altro ragazzo: “Sono passato di fianco a loro – ha riferito – ma mi sono disinteressato della situazione. Li ho superati e da lì in poi non ricordo nulla. So solo che mi sono ritrovato in Piazza Marconi circondato da gente. Ero pieno di sangue. Avevo lo zigomo rotto. Poi sono andato in ospedale”.

Ad aggredire il ventenne, verosimilmente, sarebbe stato S.A. Il pugno, appena vicino alla tempia, gli costò un’operazione chirurgica maxillofacciale, la completa perdita della sensibilità del lato sinistro del volto e una lunga convalescenza.

“So che il giorno dopo essere stato colpito -ha continuato la parte civile – il compagno di mia mamma ha incontrato S.A. e gli ha chiesto spiegazioni. Lui si è giustificato dicendo che io non avevo fatto e tanto meno detto qualcosa. Ha aggiunto che mi trovavo lì nel momento sbagliato. La mia ex fidanzata ha scambiato qualche messaggio con S.A. e lui le ha ribadito la sua versione dei fatti, cioè che io passavo di lì e che ho avuto la sfortuna di passare in quel momento. Ha detto di avermi colpito perché mi aveva percepito come una minaccia”.

Il giovane avrebbe ricevuto solidarietà e vicinanza anche dalla famiglia dell’imputato, che però poi sarebbe cessata: “Scrivevano spesso al compagno di mia mamma per sapere come stavo e hanno chiesto scusa più volte. Però ad un certo punto hanno smesso, perché ho scoperto che S.A. mi aveva denunciato”.

Di fronte al giudice di pace di Mondovì, c’è un procedimento pendente a carico del giovane accusato di minacce e percosse. Secondo la versione di S.A. il giovane e un altro ragazzo lo avrebbero picchiato e insultato e lui si sarebbe difeso.

Alla prossima udienza si ascolteranno altri testimoni dell'accusa.