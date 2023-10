Cordoglio a Cuneo e Vignolo per la morte di Sergio Pagni. Domani l'ultimo saluto

Lutto e cordoglio a Cuneo e Vignolo per la morte di Sergio Pagni, deceduto ieri all'età di 67 anni. Quattro anni e mezzo fa la scoperta della malattia e l'inizio di una lunga battaglia, senza mai perdere la voglia di farcela e di vivere la vita. Non era raro vederlo camminare per Cuneo con l'inseparabile moglie Lucia, sotto i portici, affaticato ma sempre sorridente e disponibile.

Oltre a Lucia, amata compagna di vita, Sergio lascia i figli Sandro con Alessandra e Marina con Luca, oltre agli adorati nipoti Andrea, Giacomo, Alessandro e Ginevra.

Per tanti anni dipendente della Offx di Busca, specializzata in arredi per l'ufficio, era molto conosciuto e stimato per la sua dedizione al lavoro e per la sua competenza.

I funerali, provenienti dall'abitazione a Vignolo, saranno celebrati domani 19 ottobre alle 10 nella chiesa del paese. Stasera alle 20 la recita del Rosario, sempre a Vignolo. La salma sarà cremata al tempio di Magliano Alpi.