Finisce con l'auto contro un lampione, la Polizia lo trova ubriaco: denunciato un 28enne

Nella tarda serata di ieri, martedì 18 ottobre, il personale della Polizia di Stato, transitando in corso IV Novembre all’angolo con corso Dante, ha notato un’autovettura ferma danneggiata a seguito di un urto con un palo dell'illuminazione del viale.

Gli operatori della Volante si sono fermati per accertarsi delle condizioni del conducente e per capire la dinamica dell’incidente. Dopo i controlli è stato riscontrato come il guidatore, un 28enne, fosse in evidente stato di ebbrezza. È stato quindi sottoposto ad accertamenti mediante l'apparecchiatura etilometrica, che ha confermato lo stato di alterazione, con un tasso alcolico pari a 1,94 g/l.

L'uomo è stato denunciato, in stato di libertà, e gli è stata ritirata la patente, mentre l’autovettura, una Toyota Yaris, è stata posta sotto sequestro.