In fiamme masserizie e attrezzature a Barge

Si è concluso da poco l'intervento dei Vigili del Fuoco per domare un rogo divampato a Barge, in via Ca' Bianca.

L'allarme è scattato questa mattina, mercoledì 18 ottobre, verso le tre. Le fiamme hanno interessato un cumulo di masserizie e alcune attrezzature di vario tipo accatastati in un'area privata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Barge e Saluzzo. L'incendio non ha causato fortunatamente causato danni ingenti o coinvolto persone, ma le operazioni sono state impegnative e si sono protratte fino alle prime ore di questa mattina.