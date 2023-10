Racconigese accusato di violenza sessuale sulla figlioletta di cinque anni a processo a Cuneo

Maltrattamenti sulla ex moglie e violenza sessuale nei confronti della figlioletta di cinque anni. Queste le gravi accuse sostenute dalla Procura di Cuneo a carico di un uomo di Racconigi che si trova ora imputato in tribunale.

Ad averlo denunciato nel 2020 la sua ex moglie, costituitasi parte civile, nonché madre della loro bambina. Era stata proprio la piccola a raccontare in famiglia alcune di quelle presunte ‘strane carezze’ e ‘momenti’ che sarebbe stata costretta a subire e condividere con il papà. Confidenze che all’inizio non sarebbero state prese sul serio.

La bimba avrebbe fatto riferimento ad alcuni "giochi" sotto la doccia con il padre e di alcuni dolori alle parti intime, come spiegato dalla nonna materna chiamata a testimoniare: “Quando sono venute a casa a Pasquetta – ha riferito - mia figlia mi aveva chiamata e mi aveva fatto vedere che la bimba aveva i genitali rossi e piangeva. Ci ha raccontato che il papà, facendole il bidet, l’aveva toccata forte e le aveva fatto male”.

Altra accusa sostenuta dal pubblico ministero sono i presunti maltrattamenti perpetrati ai danni della sua ex moglie. Anche su questo la bimba avrebbe detto qualcosa in merito: “Raccontava che il padre faceva ‘te tè (picchiava N.d.R.) alla mamma’ - ha continuato la nonna -. Quando me l’ha detto mi sono tornati in mente i lividi che avevo visto su mia figlia durante il matrimonio. Li vedevo in particolare sulle braccia: una volta diceva di aver battuto, poi di essersi pizzicata un braccio in una porta. Una volta aveva un foulard al collo”.

Come spiegato dalla mamma della donna, la figlia sarebbe stata anche mortificata verbalmente dal suo ex marito: “Diceva sempre che era grassa e che se fosse stata più magra gli avrebbe fatto più sesso”.

La prossima udienza è in programma il giorno 8 novembre.