Sanfront, litiga con il vicino e gli investe il cane: denunciato per maltrattamento e omesso soccorso

Si sono rivolti a Stop Animal Crimes Italia - ente nazionale con sede legale a Fossano e impegnato sul territorio nazionale nella difesa degli animali da ogni forma di prevaricazione, maltrattamento e sfruttamento mediante azioni sul campo e legali - per denunciare il vicino di casa che per screzi tra vicinato se l’è presa con il loro cane, investendolo.

Il cane di proprietà contro cui se l’è vigliaccamente presa l’aggressore è stato investito con l'auto, provocando la frattura di entrambi gli arti posteriori, motivo per cui l’Associazione ha sporto querela presso la Procura della Repubblica di Cuneo per il delitto di maltrattamento animali di cui l’art. 544 ter che prevede la multa fino a 30.000 euro e la reclusione fino a 18 mesi e per il reato di omesso soccorso di animali; ricordiamo infatti che con la modifica del Codice della Strada e contestuale introduzione del comma 9 bis all’articolo 189 del Codice, chi non presta tempestivo soccorso ad un animale incidentato e ferito è passibile non solo di una onerosa sanzione amministrativa ma altresì, come riteniamo in questo caso e come stabilito dalla Suprema Corte di cassazione, anche del reato di maltrattamento animale.