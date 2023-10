Aromi concentrati per sigarette elettroniche: tutto quello che c'è da sapere

Gli aromi concentrati sono uno dei componenti essenziali per creare i propri liquidi per sigaretta elettronica. Si tratta di prodotti che contengono gli ingredienti aromatici che conferiranno al liquido il suo gusto.

In questo articolo, un esperto di sigarette elettroniche spiega come funzionano gli aromi concentrati, quali sono i tipi più comuni e come utilizzarli.

Tipi di aromi concentrati

Esistono diversi tipi di aromi concentrati per sigarette elettroniche, classificabili in base al gusto:

- Aromi fruttati: sono i più diffusi e comprendono una vasta gamma di sapori, da quelli classici come fragola, banana e limone a quelli più esotici come mango, papaya e maracuja.

- Aromi cremosi: sono caratterizzati da un sapore dolce e pastoso. Tra i più popolari troviamo vaniglia, cioccolato e pistacchio.

- Aromi tabaccosi: sono pensati per chi desidera un gusto simile a quello delle sigarette tradizionali.

- Aromi mentololati: sono caratterizzati da una nota fresca e pungente.

- Aromi gourmet: sono ispirati a piatti e bevande della cucina tradizionale.

Principali marchi di aromi concentrati

Esistono numerosi marchi di aromi concentrati per sigarette elettroniche, ognuno con le proprie caratteristiche e specialità. Tra i più popolari troviamo:

- La Tabaccheria: produttore dei migliori estratti di tabacco tramite estrazione con purificazione selettiva.

- Azhad's Elixirs: offre una vasta gamma di aromi concentrati, tra cui molti aromatizzati con ingredienti naturali.

- FlavourArt: è un marchio italiano leader nella produzione di aromi concentrati.

- Suprem-e: offre aromi concentrati di alta qualità, caratterizzati da un gusto intenso e persistente.

- TNT Vape: è un marchio italiano specializzato in aromi concentrati tabaccosi.

- Vaporart: è un marchio italiano che offre una vasta gamma di aromi concentrati, tra cui molti aromatizzati con ingredienti di origine naturale.

Come utilizzare gli aromi concentrati

Gli aromi concentrati devono essere diluiti in una base di glicole propilenico (PG) e glicerolo vegetale (VG) per ottenere un liquido pronto all'uso.

La proporzione tra PG e VG è un fattore importante che influenza il gusto e la resa del vapore del liquido. In generale, i liquidi con una percentuale più alta di PG hanno un sapore più intenso, mentre i liquidi con una percentuale più alta di VG producono più vapore.

Conclusione

Gli aromi concentrati sono un modo semplice e divertente per creare i propri liquidi per sigaretta elettronica. Con un po' di pratica, è possibile ottenere liquidi dal gusto unico e personalizzato.

Informazioni aggiuntive

Sicurezza: Gli aromi concentrati sono prodotti alimentari e, come tali, sono generalmente considerati sicuri. Tuttavia, è sempre consigliabile utilizzare prodotti di qualità da rivenditori affidabili.

Conservazione: Gli aromi concentrati devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto.

Elenco dei tipi di aromi concentrati

- Aromi fruttati: fragola, banana, limone, mango, papaya, maracuja, ecc.

- Aromi cremosi: vaniglia, cioccolato, pistacchio, ecc.

- Aromi tabaccosi: tabacco classico, tabacco aromatizzato, ecc.

- Aromi mentololati: menta, mentolo ghiacciato, ecc.