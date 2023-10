Ci sono molte situazioni nelle quali bisogna prendere in considerazione la possibilità dell'asportazione granulomi, che è un argomento abbastanza complesso che vale la pena approfondire perché è un qualcosa che in futuro potrebbe interessarci, e non si sa mai come va la vita.

Intanto dobbiamo specificare che stiamo parlando di un granuloma piogenico che è un tumore vascolare Benigno che riguarda una proliferazione rapida senza controllo di una cellula cosiddetta epiteliale e spesso le cause sono sconosciute o comunque non chiare, o in realtà ci sono delle ipotesi ma non completamente confermate.

Nel senso che gli specialisti nel settore e quindi i vari medici hanno osservato alcune dinamiche e hanno visto che un qualcosa che può comparire a seguito di eventi quali l'uso della pillola anticoncezionale o l'assunzione di certi farmaci come per esempio i farmaci chemioterapici, o a chi ha un'ustione una puntura di insetto o anche delle ferite cutanee da sfregamento, o spesso capita anche a donne in stato di gravidanza, e addirittura si parla di un 5%, anche se poi come possiamo ben comprendere ci troviamo in un campo di ipotesi più che di certezze.

Questo tipo di granuloma piogenico può crescere o sulle mucose o sulla cute e come aspetto si presenta come un nodulo di colore rosso vivo, e non è collegato a nessun tipo di infezione.

Per quanto riguarda i vari sintomi a parte la parte estetica, e cioè una piccola macchia di colore rosso o di un colore tra il marrone e rosso, quella macchia poi con il tempo diventa più grande senza superare però i 2 cm di diametro, e può avere le sembianze di un nodulo potendo anche a un certo punto modificare il suo colore.

Ma a parte la questione estetica il problema è che poi quando questo granuloma si sviluppa si possono formare delle croste, e questo in certi casi può portare dolore alle persone.

Sono varie le parti del corpo dove può formarsi un granuloma piogenico

Per quanto riguarda invece le varie parti del corpo dove si potrebbe formare un granuloma piogenico intanto parliamo di estremità degli arti e quindi dita delle mani o dita dei piedi ma anche sulla testa o sul collo o sul tronco o sulla schiena, e in pochissimi casi potrebbero anche accrescersi sui genitali esterni o sulla congiuntiva oculare o sulle palpebre.

Però c'è subito da specificare una cosa che giustamente ci direbbe anche un dermatologo o qualsiasi altro specialista che per fortuna comunque un granuloma di questo genere non si evolve mai in un tumore di natura maligna, e per quanto riguarda le complicanze ci può essere una facilità di sanguinamento dopo un urto.

In ogni caso un medico in certe situazioni potrebbe proporre anche a livello di diagnostica un esame specifico come la biopsia, ma in linea generale la diagnosi si fonda su un’osservazione, e in base alle dimensioni, e alle cause si potrà decidere per un trattamento che può essere la crioterapia o il laser ad impulsi.