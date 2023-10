Soprattutto durante le stagioni estive e già quest'estate e non era la prima volta, abbiamo visto che si sono allungate ma anche fino a 5 mesi, molte persone richiedono il servizio riti disinfestazione blatte perché in questi periodi le stesse sono più diffuse, e ormai molti sappiamo quanto può essere rischioso averle in casa o in qualsiasi altro locale.

Ma soprattutto sappiamo quanto può essere pericoloso averle in casa. e intanto dovremmo sapere che queste blatte hanno la caratteristica di riprodursi molto rapidamente solo che noi non ce ne accorgiamo, e quando una sera ce ne vediamo un passare sotto i piedi vuol dire che già l'infestazione è in corso.

Teniamo presente che questi animaletti infestanti hanno la capacità non solo di riprodursi rapidamente come dicevamo sopra ma anche di nascondersi e infatti sono attratte dai posti bui dove ci sono residui di cibo e sporco e parliamo della classica cantina, o del garage o del solaio, che tra l'altro spesso sono locali di casa nostra che noi non frequentiamo, e quindi non ci accorgiamo della loro presenza.

Ci sono persone che tra l'altro hanno una fobia nei confronti delle blatte e quindi sono persone che di certo quando si accorgono della loro presenza non perdono molto tempo ma contattano subito un'impresa di disinfestazione, perché vogliono uscire da quello che per loro è un incubo.

Diciamo che si trovano in una situazione più difficile rispetto ad altre persone che non hanno paura, però è vero anche che quella paura li spinge a muoversi rapidamente. e questo vuol dire poter risolvere questo problema prima di altri.

Poi invece c'è chi tentenna e parliamo di persone alle le quali le blatte fanno schifo ma non hanno questo senso di angoscia, e quindi sono persone che non solo tentennano perché non contattano le imprese di disinfestazione, ma addirittura investono tempo e soldi per comprare prodotti di vario genere, e parliamo di prodotti nei supermercati o nei negozi di casalinghi, o nei negozi on-line che dovrebbero debellare questa infestazione, ma in realtà spesso e volentieri gli non servono a nulla.

Bisogna ascoltare i consigli degli addetti della nostra impresa di disinfestazione di riferimento

Quando inviteremo gli addetti dell'impresa di disinfestazione che abbiamo scelto per un sopralluogo gli stessi dovranno fare un'analisi dettagliata della situazione e andare a cercare le tracce di queste blatte, così da organizzare un intervento che deve essere efficace.

Organizzare un intervento significa per esempio scegliere quali prodotti utilizzare e quali tecniche in base anche alla situazione logistica del posto dove stanno intervenendo, e in base anche al livello di infestazione, perché non tutte le situazioni sono uguali.

Di certo questi esperti nel settore quello che vogliono mettere in chiaro è che dipenderà anche da noi se queste blatte torneranno, o se il problema si potrà dire che è stato risolto definitivamente.

Questo significa per esempio occuparsi della pulizia dei locali dove queste blatte possono insinuarsi per togliere la polvere e i residui di cibo che potrebbero essere per loro fonte di attrazione.