A San Damianco Macra è tempo della "Fiero di quatre"

La “fiero di quatre” si apre venerdì 20 ottobre alle ore 21 con la Compagnia teatrale Instabile Valgranese che presenterà la commedia comica piemontese “Casa Marino, maledetto telefonino!” nel Salone Parrocchiale con ingresso ad offerta libera che sarà devoluta in beneficenza all’asilo di San Damiano M.

Sabato 21 torna il canto a più voci con l’incontro corale “Chanto l’outoun” organizzato dal Gruppo Corale La Reis che ospiterà la Corale La Baita del C.A.I. di Cuneo e il Coro Gli Antènori di Padova. La Corale La Baita, formazione storica del canto popolare piemontese, dal 1950 con i suoi canti racconta uno squarcio di vita del passato della gente del cuneese.

Il Coro Gli Antènori è nato nel 2016 ed è composto da ragazzi tra i 25 e i 30 anni che si sono conosciuti durante il percorso universitario e tra le fila del Coro Tre Pini del maestro Gianni Malatesta, patriarca della coralità italiana. Il loro repertorio è molto vario e comprende canzoni popolari italiane, trad songs irlandesi, sea shanties, ma anche brani rinascimentali e sacri. L’appuntamento è alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale SS Cosma e Damiano.

Domenica 22 ottobre la 36ª Festa dell'autunno –“Fiero di quatre” entra nel vivo dalle ore 9.00 e per tutta la giornata propone la mostra mercato dei prodotti locali della tradizione montanara in Piazza Caduti con animazione musicale itinerante con il duo buschese in costume tradizionale. Alle 9.30 partenza della camminata tra i magnifici colori dell’autunno "sulle tracce degli Zabreri" da piazza Caduti di San Damiano Macra passando per il Podio fino a Pagliero borgata Chiesa - 250m D+ e ritorno per il "Pranzo d'Autunno" (info Dino 3476780852).

Dalle 10.30 l’artista della motosega Barba Brisiu farà alcune sculture su legno nella zona dell’area sportiva. Nel prato di fronte a L’OSTE di FRAIRE verrà allestito il campo medievale visitabile approntato dalla COMPAGNIA1016 di Torino con l’avvicinamento alla scherma medievale (trattato germanico i:33), avvicinamento all'arco storico per adulti, percorso ludico giochi medievali, le ballate di Carlo il Bardo, l'amanuense, il giullare, dimostrazioni di duello, piccolo mercatino: libri, magliette fel, scudi e spade dipinti, coroncine, abbigliamento medievale, marmellate medievali e degustazione ippocrasso, claretum, birra d'abbazia alla spina.

Alle ore 11.15 la S. Messa sarà animata dal Coro Gli Antènori di Padova nella Chiesa Parrocchiale SS Cosma e Damiano e a seguire alle ore 12.30 il “PRANZO d’AUTUNNO” con menù a scelta da 15€, 20€ e menù bimbi 8€ presso gli impianti sportivi in locali riscaldati. Nel Salone Parrocchiale si potrà ammirare l’esposizione di fotografie e dipinti di Silvana Cesano "CITO, LONGE, TARDE presto, fuggi lontano e torna tardi".

Dalle ore 15.00 musiche e balli occitani con i QuBa Libre (Simonetta Baudino e Giuseppe Quattromini) sotto il Pellerin e per tutto il pomeriggio intrattenimento per grandi e piccini con: Grisulandia a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, passeggiata per bambini con i cavalli de “LA CANUNIA” di Villar San Costanzo e altre sorprese. Naturalmente non mancheranno mundaj (caldarroste) e vin brulè a cura della Proloco e le frittelle di mele di Sendi Sciolla nella zona dell’area sportiva.