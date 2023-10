Laboratori Disney, incontri e lo spettacolo teatrale "Ho sbagliato tutto" inaugurano il Festival dei Luoghi Comuni a Cuneo

Domani, giovedì 19 ottobre, debutta a Cuneo la quinta edizione del Festival dei Luoghi Comuni, evento organizzato dall'Associazione Culturale Cuadri. Si inizierà con “Topolino, un classico senza età” (ore 9, 11 e 14.15, Rondò dei Talenti), laboratorio per le scuole con disegnatori Disney. Alle 9.30, presso il Cinema Monviso (via XX ), incontro gratuito per le scuole superiori dal titolo “Non è un paese per giovani. I fenomeni migratori giovanili da e verso l’Europa”. Alle 18 spazio all’incontro “Invecchiano solo gli altri” (Rondò dei Talenti, via Luigi Gallo 1), seguito alle 21 al Teatro Toselli da “Ho sbagliato tutto”, spettacolo teatrale sui rapporti generazionali con gli attori Cristiana Mecozzi e Alessandro Arcodia. Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.festivaldeiluoghicomuni.it. Biglietti in vendita sulla piattaforma Eventbrite.