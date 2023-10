Sport, solidarietà, ecologia e salute: tante le novità per la Stracôni 2023

La Stracôni, per la sua 40ª edizione punta a coinvolgere, stupire ed emozionare.

Sicuramente il fiore all'occhiello dell'edizione 2023 è la mostra "40 edizioni di sport e solidarietà". L'inaugurazione è in programma venerdì27 ottobre alle 18:30 alla presenza delle autorità. L'esposizione aprirà al pubblico tutti i fine settimana fino al 26 novembre con i seguenti orari: venerdì, sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:00.

Non paghi di questa novità, anche per quest'anno gli organizzatori ripropongono il calendario di Special Events organizzati in sinergia con Enti e Associazioni Sportive del territorio, più ricco e rinnovato nelle proposte e nelle collaborazioni, a cui le persone potranno partecipare gratuitamente se in possesso del pettorale Stracôni.

A questi sono stati abbinati altri appuntamenti straordinari che parlano di ecologia, inclusione, salute e divertimento.

Ad esempio gli spettacoli "STRACÔNI SEGNI D'ARIA", l'esibizione di danza verticale della compagnia Linea d’Aria e la "Stracôni Eco-à-Porter", la speciale sfilata con le eco-collezioni della stilista Italia Furlan. Gli abiti, ricavati dai tessuti di recupero già utilizzati dall’azienda Peraria nella produzione di materiale fieristico, sono indossati da modelli di eccezione: nostri concittadini che si sono prestati a mettersi in gioco con gli organizzatori. Li accompagneranno anche alcuni iscritti di Amico Sport. Le acconciature e il trucco saranno a cura degli studenti della scuola AFP di Cuneo.

Al solito Villaggio di Proposte con l'importantissima Isola del Volontariato con capofila la CSV Società Solidale Csv Cuneo, sarà affiancato anche il Villaggio della Salute, uno spazio dedicato a chi ha voglia di prendersi cura di sé.

In collaborazione con il centromedico Lilium, ci sarà la possibilità di effettuare check-up gratuiti e di partecipare ad interessanti workshop.

Insomma, le iniziative Stracôni 2023 sono davvero molteplici, l'intenzione è di proporre un programma vario capace di soddisfare i gusti di ognuno: "Vogliamo che tutto il popolo della Stracôni si senta coinvolto e riesca a partecipare per festeggiare con noi questo importante traguardo", dicono gli organizzatori.

CALENDARIO SPECIAL EVENTS 2023

VENERDÌ 27 OTTOBRE MOSTRA STRACÔNI Il primo evento in calendario è l'inaugurazione della Mostra Stracôni “40 edizioni di sport e solidarietà” che si terrà il 27 Ottobre in Sala San Giovanni in Via Roma a Cuneo. La mostra resterà aperta fino al 26 novembre e si potrà visitare tutti i sabati e le domeniche dalle 15.00 alle 18.00.

SABATO 11 NOVEMBRE PASSEGGIATA GOURMET Grazie a “Creatori di Eccellenza” di Confartigianato abbiamo organizzato dei percorsi tra la storia della città, i suoi segreti e le specialità gastronomiche. Un suggestivo itinerario che condurrà alla scoperta delle bellezze architettoniche di Cuneo. I partecipanti saranno accompagnati da guide specializzate e riceveranno la BAG-Gourmet. SABATO 11 e

DOMENICA 12 NOVEMBRE BIMBI in BICI L’iniziativa organizzata da G.S. PASSATORE permetterà ai piccoli biker di cimentarsi sul circuito Pump Track, un modo divertente e insolito di condurre la bici. Un istruttore specializzato farà scoprire ai nostri piccoli amici tutti i trucchi per la guida della bicicletta in sicurezza. La partecipazione è aperta e gratuita solo a chi si presenterà in possesso del pettorale Stracôni; i primi 100 iscritti riceveranno uno splendido omaggio. La pista Pump Track verrà allestita in Piazza Foro Boario.

SABATO 11 NOVEMBRE LANTERNA CHE BRILLI, LANTERNA CHE VAI Alle ore 16.30, alla Casa del Fiume nel Parco Fluviale Gesso e Stura, è stato organizzato un laboratorio per famiglie con bambini dai 3 ai 10 anni per la preparazione delle lanterne di San Martino. Ogni famiglia costruirà una lanterna, portatrice di luce e calore, qualità che ciascuno porta in sé. A seguire ci sarà una passeggiata luminosa con canti e letture, tisana e biscotti alla luce del falò. Per chi porterà il pettorale la partecipazione è gratuita. Prenotazione obbligatoria. www.parcofluvialegessostura.it oppure presso Infopoint eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it chiama 0171.444501

SABATO 11 NOVEMBRE CACCIATORI DI TESORI Al museo Diocesano San Sebastiano l'avventura va in scena. Per i bimbi dai 5 ai 12 anni verrà organizzata una caccia al tesoro tra museo e contrada, come dei veri esploratori "Cacciatori di tesori" si divertiranno e rafforzeranno le dinamiche del gruppo scoprendo tanti segreti nascosti nella nostra città. Al termine del laboratorio, ai bimbi verrà offerta una golosa merenda. Prenotazione obbligatoria.

SABATO 11 ORE 18.30 STRACÔNI SEGNI D'ARIA Abbiamo deciso di festeggiare con voi anche il sabato sera e grazie alla collaborazione con Peraria e l'eco-stilista Italia Furlan di Artificio, alle 18.30 in Piazza Galimberti andrà in scena un emozionante spettacolo di danza verticale della compagnia Linea d’Aria. I ballerini indosseranno i costumi dell'eco-stilista Italia Furlan, realizzati con materiali di recupero donati dallo scarto dell'azienda Peraria. Un'ottima sinergia per unire cultura, ecologia e un sistema di impresa vincente. Piazza Galimberti si riempirà di musica e di un'atmosfera magica... non potete mancare.

SABATO 11 ORE 21.00 SFILATA STRACÔNI ECO-À-PORTER Le sorprese non finiscono qui, perché alle ore 21.00 presso l'Open Baladin la serata diventerà Glamour, grazie alla sfilata della fantastica eco collezione di Italia Furlan, l'affermata stilista, che ha fatto del riciclo uno stile di vita. 15 modell@ d'eccezione saliranno in passerella. Quest'estate sono stati selezionati i cuneesi che hanno voluto mettersi in gioco e saranno i protagonisti della sfilata. Li accompagneranno anche alcuni iscritti di Amico Sport. Italia Furlan ha creato appositamente per loro dei capi unici e realizzati con materiali di recupero. Un'iniziativa nata grazie all'idea di Livio Cismondi della Peraria che saprà unire inclusione, sostenibilità e glamour.

DOMENICA 12 VISITA GUIDATA INCLUSIVA Alle ore 16 ci sarà una visita guidata all'interno del museo Diocesano San Sebastiano con un interprete della Lingua LIS. Una visita suggestiva all'insegna dell'inclusione. Alla scoperta delle meraviglie custodite nel museo.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE SE SEI INCLUSIVO HAI VINTO Grazie all’A.S.D. Amico Sport la mattinata di VENERDÌ 17 NOVEMBRE sarà ricca di allegria e tanto divertimento. Presso la palestra della Ex scuola media 4 di Cuneo, i bambini della scuola primaria si sfideranno in giochi divertenti e inclusivi. In collaborazione con la Confcommercio e We Cuneo, a tutti i bimbi verrà regalata una T-shirt e sarà offerta una golosa merenda. Le attività saranno organizzate a gruppi in due fasce orarie. Le scuole interessate possono iscriversi per partecipare alla mattinata di gioco, sport e inclusione.

SABATO 18 NOVEMBRE VIAGGIO AI CONFINI DELLA TERRA Il 18 novembre i bimbi dai 5 ai 12 anni saranno di nuovo ospiti del museo Diocesano San Sebastiano per una nuova avventura "attraverso il mondo". Un cammino... un viaggio... un pellegrinaggio... un gioco! Il tema del pellegrinaggio medievale viene vissuto attraverso un grande gioco per riscoprire il senso del viaggio e l'allegria di giocare insieme! Al termine del laboratorio, ai bimbi verrà offerta una golosa merenda. Prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 19 NOVEMBRE VISITA GUIDATA INCLUSIVA Alle ore 16 ci sarà una nuova occasione di partecipare alla visita guidata inclusiva all'interno del museo Diocesano San Sebastiano con un interprete della Lingua LIS che accompagnerà il visitatore alla scoperta delle meraviglie custodite nel museo.

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE IL RENO – DOCUFILM Alle ore 21 al cinema Monviso di Cuneo, verrà proiettato il Docufilm "il Reno". L’impresa di 18 persone suddivise tra ragazzi e ragazze dell’associazione “Corriamo un po'” che hanno percorso l’Europa tra avventura, sfida e divertimento, raccontate attraverso immagini emozionanti e coinvolgenti del cortometraggio di Andrea Barra e Simone Alesso della Vi2o.

DOMENICA 19 NOVEMBRE TIFIAMO CUNEO VOLLEY AL MATCHDAY STRACÔNI In collaborazione con il CUNEO VOLLEY si potranno vivere le emozioni del grande sport. I possessori del pettorale Stracôni avranno la possibilità di tifare il Cuneo Volley nel Big Match casalingo del 19 novembre: PULISERVICE ACQUA S.BERNARDO CUNEO sfida la BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE. Puoi vivere da protagonista il grande incontro del Cuneo Volley e lasciarti conquistare dalle emozioni del Palazzetto dello Sport grazie a Stracôni.

DOMENICA 19 NOVEMBRE TIFIAMO CUNEO CALCIO AL MATCHDAY STRACÔNI In collaborazione con l’A.C Cuneo 1905 Olmo si potrà andare allo stadio a tifare la squadra della città. I possessori del pettorale Stracôni avranno la possibilità partecipare al Big Match casalingo del 19 novembre alle 14:30: CUNEO 1905 OLMO ospita SAN DOMENICO SAVIO. Con Stracôni ci si può far trasportare da tanti cuori che allo stadio Paschiero battono all’unisono al grido di "Sempre Forza Cuneo".

1 2 3 DICEMBRE VIVI LA FINALE CAMPIONATO ITALIANO GOLD GINNASTICA ARTISTICA Presentando il pettorale della Stracôni all'ingresso del palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta Cuneo con solo 1 euro si potrà assistere alla finale (a disposizione un singolo ingresso fino ad esaurimento posti).