Visite guidate "Alla scoperta di Busca" alla mostra "La donna nell'arte"

L'associazione Ingenium e Casa Francotto, in colaborazione con il Comune, organizzano una serie di visite guidate per domenica 29 ottobre dal titolo “Alla scoperta di Busca”. Si visiteranno la mostra La donna nell'arte, nella galleria casa Francotto (piazza Regina Margherita), la cappella restaurata di San Giacomo, nell’omonimo borgo, le Cave dell’alabastro rosa di Busca, sulla collina dell’Eremo.



I posti sono limitati, occorre la prenotazione a ecomuseobusca@gmail.com oppure allo 371.5420603 in orario di ufficio Ecomuseo al venerdì dalle ore 10 alle 12.



La mostra in Casa Francotto sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18; la cappella di San Giacomo dalle 14,30 alle 18,30 con visita guidata a cura della guida turistica Monica Giraudo; l'escursione alle cave di alabastro con l'accompagnatore naturalistico Marco Sarale sarà in partenza davanti a Casa Francotto alle ore 10 e alle 14,30.