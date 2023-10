Dalla Granda a Monza per l’assemblea annuale degli Enti locali di Forza Italia

Una trentina di cuneesi hanno partecipato all’Assemblea degli Enti locali di Forza Italia. Tra loro il governatore Alberto Cirio e il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia. “Il territorio e le persone sono da sempre una priorità per Forza Italia, come ci ha insegnato il nostro leader e presidente Silvio Berlusconi. E questa assemblea a Monza ne è la prova concreta: si lavora tutti insieme e uniti per raggiungere obiettivi concreti e per raggiungerli la prima cosa da fare è ascoltare la gente e gli amministratori comunali, proprio come è accaduto a Monza”, spiega il vicepresidente del Consiglio regionale Graglia.