Salario minimo, Gribaudo (PD): “La destra nega dignità e futuro a 3 milioni di poveri”

“ La destra affossa il Salario Minimo, negando dignità e futuro a 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri ": così Chiara Gribaudo, Vicepresidente del Partito Democratico, in un post su Facebook.

"Rimandano la discussione in commissione, dopo aver chiesto una sospensiva di due mesi. Allungano i tempi all’infinito fregandosene del destino di chi, pur lavorando, non arriva alla fine del mese. Ignorano le sentenze della Cassazione e 5 mesi di lavoro in Commissione Lavoro, ma danno retta al CNEL. Evidentemente Brunetta conta più del Parlamento", aggiunge Gribaudo.