Cuneo, alla Straconi inaugura il Villaggio Salute: tre giorni di attività condotte dai medici, professionisti e associazioni del territorio

In occasione della 40esima edizione della Stracôni - la tradizionale camminata solidale cuneese -inaugura in piazza Galimberti il Villaggio Salute, un nuovo format di iniziative e di eventi gratuiti legati al benessere psicofisico, che aprirà le sue porte dal 10 al 12 novembre.

Oltre agli eventi in Piazza, sarà possibile prenotare visite e check up gratuiti all’interno del Poliambulatorio Lilium in via Roma 62.