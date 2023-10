Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo; Laura Restagno seconda alla "Corsa da Re"

Ancora gioie dalla strada per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo grazie a Laura Restagno che dopo la vittoria a Parma, si è confermata anche sulla 21 km della “Corsa da Re” di Venaria Reale con il tempo di 1h27’39”.

Laura, non al meglio della condizione fisica per i postumi di una sindrome influenzale, ha fatto gara intelligente lasciando andare l’imprendibile etiope Wolkeba Asmerawork Bekele, vittoriosa in 1h16’57”, e gestendo le avversarie per chiudere al secondo posto assoluto.

Un ennesimo ottimo risultato per la sciatrice che in preparazioni delle gare invernali, ha disputato una stagione estiva da fare invidia alle specialiste della strada.

Sulla 30 km si segnala il tredicesimo posto assoluto di Federico Rosso in 2h10’50”, seguito da Mario Gazzola in 2h14’57, Luca Cardone in 2h18’50”, Andrea Borello in 2h21’24” e dalla new entry Simone Bianchino 2h57’49”. Nella 10 km il migliore dei monregalesi è stato Davide Fia 11° assoluto autore di una prova convincente in 35’45” (1° categoria SM40/45); in gara anche Michele Pianetta al traguardo in 54’52”.