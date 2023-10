Calcio Serie D: Bra sul campo del Chisola nel mercoledì di Coppa

Archiviata la sconfitta in casa del Pont Donnaz il Bra si prepara a tornare in campo per disputare i 32esimi di finale di Coppa Italia Serie D.



I giallorossi fanno visita al Chisola con fischio d inizio in programma alle 16 allo stadio "Dino Marola" di Vinovo.

La squadra di Floris, che nella scorsa stagione aveva raggiunto gli ottavi di finale della manifestazione, ha avuto la meglio nel primo turno sul Derthona, battuto per 2-1 al Bravi.

In questo turno, così come nei prossimi, sono previsti i calci di rigore per decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari.

Arbitro dell'incontro Tassano di Chiavari, assistenti Roscelli di Chiavari e Troina di Genova).