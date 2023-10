Marciatori dell’Atletica Fossano 75 sul terzo gradino del podio ai campionati italiani di Società Master

Si sono svolti, ad Alessandria i CDS di marcia, ossia i Campionati Italiani di Società della categoria master, su un percorso cittadino di 10 km.

I masters della squadra maschile dell’Atletica Fossano, con una condotta di gara accorta che ha consentito loro di ottenere buoni piazzamenti (in particolare Onorato Tavella, argento tra i SM75 con il PB di 1h08’48” con Paolo Fissore quarto di categoria tra i SM65 in 1h04’21” e Gian Maria Gerbaldo quinto in 1h07’07”), hanno conseguito un risultato insperato installandosi sul terzo gradino del podio nazionale.

Tra le società presenti figuravano nomi di assoluto prestigio nell’ambito della marcia.

L’Atletica Fossano 75 ha ottenuto il suo terzo posto sul podio dietro alla forte squadra novarese degli Amatori Master (seconda classificata) e alla Asd Track & Field Master di Grosseto (prima classificata), nell’ambito di un nutrito gruppo di società partecipanti (ben quindici) provenienti da tutta Italia.

Tra le piemontesi da segnalare anche la partecipazione e il buon piazzamento dell’Atletica Pocapaglia, società sempre presente nella marcia atletica specie tra i giovanissimi.