Volley femminile: Cuneo-Vallefoglia, 1500 posti in tribuna rossa a 2 euro grazie a Honda Motor Europe Ltd. Italia

È partita la prevendita per il match con la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia di sabato 21 ottobre (ore 20,30). I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma Liveticket e presso la sede di Cuneo Granda Volley in via Bassignano 14 (lunedì-venerdì 9-12 e 14,30-18).

C'è grande attesa per un match che segnerà il ritorno a Cuneo di numerosi ex, da Pistola a Degradi, passando per Giovannini e Cecconello, fino a Petruzzelli e Mancini. Grazie all'impegno del suo nuovo main sponsor Honda Motor Europe Ltd. Italia, Cuneo Granda Volley mette a disposizione degli appassionati di pallavolo 1.500 posti in tribuna rossa a soli 2 euro, un importo che va a coprire i costi di gestione.

I biglietti a tariffa promozionale saranno acquistabili online sul sito www.liveticket.it fino alle 12 di sabato 21.

«Sarà un sabato sera di grande spettacolo in campo, con due squadre che possono dare vita a una partita divertente e combattuta, e sugli spalti dove, grazie alla promozione resa possibile da Honda Motor Europe Ltd. Italia, contiamo di avere un buon pubblico che ci dia gas per conquistare il primo successo casalingo stagionale dell'anno», dice Patrizio Bianco, presidente Cuneo Granda Volley.

I prezzi dei biglietti: tribuna gold numerata € 35 (ridotto € 25), tribuna verde numerata e curva verde € 18 (ridotto € 15), tribuna rossa € 2 (fino a esaurimento posti); ridotto over 70, soci ACLI, Aps Merlo Group, Michelin Sport Club, tesserati FIPAV, CSI, ragazzi dai 14 ai 21 anni, genitori atlete Granda Volley Academy.

COME SEGUIRE LE GATTE IN TV

Tutte le partite della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo verranno trasmesse in diretta sulla piattaforma Volleyball World TV (VBTV), un servizio digitale di streaming e VOD che offre agli appassionati di sport di tutto il mondo l'accesso a migliaia di ore dei migliori contenuti di pallavolo in diretta e on-demand. Per i tifosi biancorossi sconto del 20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20.