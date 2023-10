Volley maschile: Savigliano, primo successo in Under 17 per il Grandacar

Il secondo weekend di ottobre è stato anche il primo di gare per le squadre giovanili del Volley Savigliano, che hanno iniziato a rispettivi campionati.

UNDER 17

La Grandacar Volley Savigliano inizia il campionato di Under 17 con una vittoria a Boves. E qui, purtroppo, finiscono le notizie realmente positive, perché i saviglianesi hanno giocato una partita ancora un po’ sottotono. La poca concentrazione, la scarsa attenzione oltre ad alcuni errori tecnici sono le cause principali delle difficoltà affrontate dai biancoblu. Già dalla prossima partita, contro Cuneo, i saviglianesi dovranno cambiare marcia per dimostrare che possono giocare una pallavolo di miglior qualità. Di buono, come detto, resta la vittoria strappata con carattere al tie-break.

UNDER 15

Nella loro prima partita con i ruoli definiti e con il palleggio in penetrazione, Savigliano cede contro Alba, pur disputando una buona gara.

“Complimenti ai ragazzi che hanno fatto una bella prestazione in tutti e tre i set, mollando solo nella continuità sul finale di ogni parziale. Cosa ancora più importante: abbiamo imparato in poco tempo le rotazioni e le varie posizioni senza fare falli durante la partita, sintomo di una squadra ordinata e intelligente. Dobbiamo imparare a gestire meglio i finali di set senza regalare punti agli avversari, soprattutto quando abbiamo di fronte una squadra di qualità. La strada è quella giusta sotto con il lavoro in palestra” – il pensiero dello staff tecnico.

Prossimo appuntamento sabato 21 ottobre alle ore 15,30 a Mondovì contro il VBC.

Tutti i risultati del Volley Savigliano

Under 17

Virtus Boves 2

Grandacar Volley Savigliano 3

(18-25;25-23;20-25;27-25;12-15)

Grandacar Volley Savigliano: Marassi, Guiotto, Barale, Gallo, Fissolo, Bushati, Negro A., Mina, Giraudo, Zemzami, Negro F.- Prossimo turno: Grandacar Volley Savigliano – Lab Travel Cuneo Volley Rossa (27/10/2023, ore 20.45, PALAHIGHPOWER, Via Claret 10, Savigliano)

Under 15

Bellino Arredamenti Volley Savigliano 0

Mercato Alba Verde 3

(21 - 25, 19 - 25, 15 - 25)

Bellino Arredamenti Volley Savigliano: Ambrogio, Balsamo, Cavallotto, Ferrero, Lacorte, Marassi, Mina, Mollo, Mondino, Negro, Ruatta, Uka. Coach: Sankara e Boglione. Dirigente: Mollo

Prossimo turno: VBC Mondovì-Bellino Arredamenti Volley Savigliano (21/10/2023, ore 15.30, Mondovì).