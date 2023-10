Israele-Gaza, bombardata scuola a Khan Younis: "Almeno 4 morti"

(Adnkronos) - Bombe sulla scuola 'Abdulaziz' nella Striscia di Gaza avrebbero fatto altre 4 vittime e almeno 50 feriti. A dare la notizia sono le e mittenti Al Arabiya e Al Jazeera che attribuiscono a Israele la responsabilità del raid. Un attacco che arriva all'indomani della strage dell'ospedale di al-Ahli Arabi di Gaza che ha scatenato un rimpallo di accuse tra israeliani e palestinesi fino alla richiesta, arrivata in serata dall'Anp, di un'inchiesta indipendente della Corte penale internazionale.

E' di almeno quattro morti e 50 feriti il bilancio di un bombardamento israeliano nei pressi di una scuola gestita dall'Unrwa a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, ha riferito al Jazeera. Si tratta, secondo Al Arabiya della scuola 'Abdulaziz'. Secondo l'emittente, le ambulanze stanno trasportando le vittime all'ospedale Al-Nasir.

L'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha chiesto un'indagine da parte della Corte penale internazionale (Cpi) sulla strage dell'ospedale a Gaza, per la cui responsabilità israeliani e palestinesi si accusano a vicenda. Lo ha annunciato la rappresentante dell'Anp in Francia, Hala Abou Hassira, durante una conferenza stampa.

"Lo Stato palestinese ha presentato oggi un dossier davanti alla Corte penale internazionale per avviare un'indagine su questo crimine. È necessaria un'indagine internazionale", ha dichiarato Hassira. "Israele è l'unico responsabile. Non è la prima volta che prende di mira le infrastrutture civili e in particolare gli ospedali", ha aggiunto.