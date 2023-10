"Vignolo, una piazza che non convince"

Gentile Direttore,

Siamo stati la settimana scorsa ad ascoltare il Sindaco di Vignolo che esponeva i nuovi lavori previsti per Piazza Grande. Mi faccia dire che non siamo convinti.

Non siamo convinti di un progetto che pare non così utile per la comunità, che nel migliore dei casi, dovrà mal sopportare un anno di lavori nella piazza centrale del paese con tutte le conseguenze per abitanti, commercianti, parcheggi, scuole e l’adiacente bar.

Non siamo convinti della necessità di un'opera che ufficialmente è adibita a refettorio scolastico senza cucina, che costerà un milione e centomila euro. Mi chiedo se i fondi PNRR non potevano essere destinati alla costruzione di un edificio scolastico vicino all’odierno asilo, creando così un vero e proprio polo scolastico utile per i vignolini e non. La vecchia struttura si sarebbe potuta convertire in una sezione distaccata delle medie, così da evitare di recarsi a Cervasca, oppure per dare sede, finalmente, alla Proloco, al medico di base e così creare un centro incontri. Mi chiedo ancora se l’idea di mettere le bancarelle del mercato di fronte alle attività commerciali sia un'idea vincente considerato che c’è un parcheggio poco distante che già accoglieva tempo addietro il mercato del mercoledì.

E’ vero, la piazza così com’è forse serve a poco, ma questo è anche dovuto al poco utilizzo, ma è anche l’unico punto di aggregazione al coperto che abbiamo. Sarebbe da valorizzare portando anche attività di qualche tipo che possano dare anche modo ai nostri concittadini di non dover per forza uscire fuori dal nostro paese per trovare un po’ di svago. Dispiace anche vedere il Baretto “tagliato” in due, per far spazio a questo refettorio, speriamo che a essere tagliati non siano i clienti, portando una perdita non indifferente per chi lo gestisce.

Che dire poi della “sala polivalente” che doveva diventare? I lavori verranno fatti per creare un edificio scolastico, verrà collaudato per questo. Viene difficile quindi pensare che al mattino ci siano bambini e alla sera la festa della nostra Proloco. Si sarebbe potuto discutere di più sul progetto e cogliere qualche suggerimento. Ora è troppo tardi e chissà se la cittadinanza sarà contenta.

Denis Scotti - Vignolo