All'albese Roberto Cavallo il premio Toti: sabato la cerimonia di consegna a Roma

Esperto di temi ambientali, fondatore della cooperativa E.R.I.C.A, uno dei fautori del lancio della disciplina del "plogging": ossia la corsa associata alla raccolta dei rifiuti che vengono abbandonati in strada. Per il suo impegno in campo ambientale l'albese Roberto Cavallo riceverà, sabato 21 ottobre a Roma, riceverà il prestigioso premio Toti, dedicato alla memoria dell’eroe della prima guerra mondiale.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà nella suggestiva cornice del Circolo degli Ufficiali Pio IX. dalle ore 19.30. L'evento ha il patrocinio della Regione Lazio, dell’Aeronautica Militare, dell'Esercito, dell'Istituto Treccani, dell'Associazione Nazionale Bersaglieri e dello Studio Fantozzi & Associati.

Istituito nel 2016 da Claudia Toti Lombardozzi, promuove le eccellenze italiane che si sono distinte in Italia e all'Estero negli ambiti che caratterizzarono la vita e le avventure di Enrico Toti, bersagliere, artista, inventore, precursore delle paralimpiadi e dell'Europa Unita.





Gli altri premiati della Sesta Edizione 2023 sono:

ARTE MILITARE: Gen. S.A. Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

ARTE MILITARE: Serg. Luca Barbato, protagonista di un’azione altamente meritoria per coraggio e umanità.

ARTE E SPETTACOLO: M° Giorgio Carnini, direttore d’orchestra, organista, impegnato nel progetto "Un organo per Roma", per dotare l'Auditorium Parco della Musica e Roma di un grande organo da concerto ad oggi mancante.

INGEGNO E INVENTIVA: Dott.ssa Valentina Mello, giovane talento stimato in Italia e all’estero, ha inventato e brevettato “Tune”, dispositivo per l’articolazione e la riabilitazione del ginocchio, che descrive il movimento traducendolo in suono in tempo reale, in modo che i dati sui movimenti del ginocchio vengano tradotti in parametri sonori.

VIAGGI ED ESPLORAZIONI: Dott. Vincenzo Garofalo, viaggiatore, vittima di un incidente stradale, in preparazione atletica per affrontare nuove avventure "estreme" nel mondo.

Per l'occasione sarà esposta la bicicletta originale di Enrico Toti, conservata presso il Museo Storico dei Bersaglieri a Porta Pia. La cerimonia di consegna dei premi è arricchita dall'esibizione di giovani musicisti e cantanti lirici della “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma.