Allerta arancione, a Ceva e Ormea chiuse tutte le scuole. Mondovì chiude le superiori

In seguito all'emissione, da parte di ARPA Piemonte, del bollettino meteoidrogeologico che prevede il livello di allerta arancione per la giornata di domani, venerdì 20 ottobre, per la zona F "Val Tanaro", i sindaci dei comuni di Ceva, Vincenzo Bezzone e Ormea, Giorgio Ferraris hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, mentre il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo ha disposto la chiusura degli Istituti superiori.