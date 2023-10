Allerta arancione, Alba è pronta: "Allertati i volontari, monitoreremo le piogge da stanotte"

L'allerta arancione attesa per domani in diverse zone del Piemonte ha fatto scattare anche il sistema di protezione civile albese.

"I volontari sono stati allertati con i loro equipaggi - spiega Laura Campigotto, responsabile Protezione Civile per il Comune di Alba -. Ci attendiamo l'inizio delle precipitazioni per questa notte, con la fase critica prevista per domani mattina all'alba. Monitoreremo costantemente la situazione e invitiamo i cittadini a fare lo stesso, seguendo le previsioni e gli aggiornamenti, valutando gli spostamenti necessari".

L'ultima giornata di forte pioggia nell'Albese, con l'allerta arancione, si era verificata in occasione della grandinata dello scorso 6 luglio.