Communal Living - Servizi alla persona a prezzi accessibili e socialmente responsabili

Realizzato dal Comune di Cuneo insieme a Open House Impresa Sociale e Eclectica+ Impresa Sociale, Communal Living si propone di mettere a disposizione di cittadini e famiglie servizi destinati a conciliare tempi di vita e lavoro e a favorire indipendenza e autonomia. Il progetto offre servizi a prezzi calmierati per fasce di reddito e, ove necessario, servizi costruiti su misura. Quattro le aree di intervento: servizi per la famiglia, servizi per la persona, servizi per la casa e soluzioni abitative. Tutti possono essere acquistati attraverso il portale https://shop.communalliving.it/ , oppure presso il Centro Servizi Communal Living (Cuneo, via XX Settembre).

Un elemento centrale dell’offerta del progetto è il settore dei servizi alla persona che propone infermieri, assistenti familiari, OSS; parrucchiera ed estetista (manicure e pedicure) a domicilio, consegna di pasti a domicilio. Il servizio pasti è erogato da fornitori accreditati e consente di prenotare pasti caldi in linea con i gusti e le necessità alimentari del richiedente, che può prenotare un solo pasto al giorno oppure due, con formule quotidiane o abbonamenti personalizzati. Per agevolare la quotidianità delle persone fragili vengono svolti servizi a domicilio della persona e ritagliati sulle necessità specifiche e personali, come il servizio di assistenza familiare, che risponde al bisogno di stare vicino alla persona anche per poche ore al giorno e, se necessario, dare una mano in casa con pulizie o preparazione pasti. Abbiamo una rete di operatori socio-sanitari (OSS), infermieri e fisioterapisti, che forniscono una serie differenziata di servizi, come igiene personale e vestizione, aiuto nella deambulazione o nella mobilizzazione, somministrazione di pasti, medicazioni semplici e complesse, monitoraggio dei parametri di salute, somministrazione di terapie. In questo settore rientrano anche servizi per la cura dell’aspetto fisico, come parrucchiere, estetista (manicure e pedicure) e altri operatori del benessere a domicilio, competenti anche nella relazione e nel lavoro svolto a casa della persona.

Le tariffe di tutti i servizi erogati dal progetto sono modulate in base alle possibilità economiche del richiedente. Grazie agli accordi raggiunti con i fornitori il progetto riesce a differenziare il costo della singola ora di assistenza a seconda delle fasce di reddito dei clienti calcolando il prezzo in base all’ISEE. In questo modo Communal Living diventa un servizio per tutti, in una logica di scambio di risorse e creazione di rapporti.

Con l’obiettivo di far conoscere a un pubblico sempre più vasto i propri servizi nelle prossime settimane Communal Living inaugurerà il proprio “Centro mobile”: uno stand pensato per entrare ancora di più in contatto con il pubblico, uno spazio sicuro dove ascoltare le persone, conoscerle e presentare la missione di responsabilità sociale.

Per maggiori informazioni su date e location si può contattare il Centro Servizi.

CENTRO SERVIZI Communal Living

via XX Settembre 47/A - 12100 – Cuneo

Per info: 388 170 7449 e info@communalliving.it

Portale: https://shop.communalliving.it

Communal Living è un progetto realizzato dal Comune di Cuneo in partenariato con Open House Impresa Sociale ed Eclectica+ Ricerca e Formazione Impresa Sociale, finanziato dal Fondo per l’Innovazione Sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.