Controlli in Alta Langa, sequestrati una decina di veicoli e 30 irregolarità nelle revisioni

Auto e moto sequestrate perché viaggiavano senza assicurazione: i controlli capillari svolti in Alta Langa hanno portato a una decina di veicoli posti sotto sequestro in poco più di due settimane, oltre a una trentina di irregolarità riscontrate nelle revisioni. Il comandante della polizia locale dell'Unione Montana Alta Langa Davide Detoma spiega: "I controlli si sono intensificati nel fine settimana e abbiamo riscontrato soprattutto irregolarità per omessa revisione. La stagione sta volgendo al termine, per fortuna, senza incidenti gravi sulle nostre strade".