Cani antidroga e numerose pattuglie impegnate, nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 ottobre, in un dispositivo di controllo nel centro di Cuneo. In particolare, l’intervento è concentrato nella zona del quadrilatero, attorno all’area della stazione ferroviaria, e in piazza Boves. Si procederà anche al controllo di alcuni esercizi commerciali.