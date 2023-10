Cuneo, sulla torre civica i colori della pace. Manassero: "Simbolo di convivenza, dialogo e rispetto"

L’attentato terroristico compiuto da Hamas il 7 ottobre scorso ha suscitato sgomento; tante voci si sono espresse in solidarietà di Israele per i civili che in poche ore sono stati uccisi in maniera brutale o rapiti. Quanto abbiamo voluto fare anche a Cuneo, illuminando la torre civica nei colori della bandiera israeliana, come avvenuto nelle grandi città d’Europa e del mondo nei giorni seguiti all’attacco di Hamas, è stato il segno di solidarietà al popolo ebraico e alle vittime del terrorismo.