Deposito di rifiuti pericolosi: a Clavesana nascerà il comitato contro il progetto

A seguito del deposito in Provincia delle quasi 450 firme contro l'insediamento del deposito di rifiuti pericolosi, contenenti tra l'altro amianto, cadmio, mercurio, solventi e oli minerali, sottoscrizioni raccolte in 24 ore, la sera di lunedì 16 ottobre si è svolta presso la Cantina Clavesana di frazione Madonna della Neve una riunione a porte chiuse che ha coinvolto, su intenzione dei vertici della cantina stessa, i principali portatori di interesse in contrasto con il progetto, tra cui aziende locali e associazioni.

Fanno sapere i presenti: "Nei prossimi giorni proveremo ad indire una riunione aperta a tutti per fondare un comitato". L'idea è maturata tra le ditte e i maggiori portatori di interesse, che vedono come utile l'idea di un collettivo formale che affianchi l'amministrazione comunale nel dire un forte e unanime No al progetto.

Aggiungono i promotori che sarà opportuno coinvolgere " i rappresentanti dei territori vicini, per dare più forza all'opposizione al progetto stesso!"

Il progetto alla base della mobilitazione è stato presentato all'amministrazione comunale dalla ditta Cement/Barbera per la prima volta nell'ottobre del 2020, per poi intraprendere il proprio iter che ha portato ad una corposa rielaborazione su richiesta degli uffici provinciali, a causa della rilevata mancanza di opportuni approfondimenti sul piano di gestione delle acque, sul numero di veicoli in entrata e uscita e sull'impatto acustico dell'impianto. La versione definitiva, su cui dovrà concentrarsi la Conferenza dei Servizi fissata per il 21 novembre prossimo, è stata depositata a giugno 2023.

Nel frattempo, nel luglio 2021 l'amministrazione comunale, oggi formalmente dichiaratasi contro tale tipo di insediamento, ha provveduto ad approvare una variante parziale al Piano Regolatore, funzionale all'ampliamento della Zona PIP (Piano per gli Insediamenti Produttivi) su cui è previsto l'impianto e, pochi mesi dopo, ha provveduto ad vendere ai richiedenti il terreno su cui lo stesso dovrebbe sorgere.

Pochi giorni fa, su richiesta del presidente della Cantina Clavesana avvenuta durante la partecipatissima assemblea tenutasi presso il Municipio, la Giunta comunale ha redatto e votato una delibera in cui ha deciso di "manifestare alla Provincia di Cuneo la ferma contrarietà dell’Amministrazione Comunale di Clavesana rispetto al progetto presentato dalla Ditta Cement s.r.l. riservandosi nel prosieguo dell’iter istruttorio della pratica di presentare ogni elemento utile a sostenere tale posizione" e di "fare propria e rappresentare alla Provincia di Cuneo l’altrettanto ferma contrarietà della popolazione di Clavesana in merito al progetto presentato dalla Ditta Cement s.r.l.".