Entra in funzione domani l’autovelox fisso installato sulla Provinciale 7 a Cherasco

Entrerà in funzione questa notte, alle 00:01 del giorno venerdì 20 ottobre, il dispositivo fisso per il controllo della velocità installato lungo via Pollenzo a Cherasco, nel tratto della Strada Provinciale 7 compreso tra la rotatoria all’incrocio con la Provinciale 661 e Cascina Pedaggera, in direzione della frazione braidese al km 2,6.

Sarà attivo 24 ore su 24 lungo un tratto con velocità massima di 70 km orari.

Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 27 del 4 maggio scorso e autorizzato dalla Prefettura in data 11 maggio, così previsto dalla normativa in materia.

Secondo quando rimarcato dalla Provincia il dispositivo (si tratta di un Autosc@n Speed S/N 2023.0068) ha lo scopo di aumentare il livello di sicurezza stradale rallentando la velocità dei mezzi su un tratto molto trafficato.