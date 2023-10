Fine settimana di maltempo in arrivo: l'Arpa Piemonte dirama l'allerta arancione per la giornata di venerdì

Nello specifico, per la giornata odierna le aree delle valli Varaita, Maira, Stura, Tanaro, Belbo e Bormida saranno interessati da un livello di pericolo "giallo" (che identifica fenomeni di maltempo localizzato e non particolarmente preoccupante). La situazione, però, si prevede peggiori nella giornata di domani venerdì 20 ottobre, con un'inasprimento del livello di pericolo ad "arancione" (sintomo di fenomeni ben più forti e diffusi). In entrambi i casi il rischio è quello di assistere a esondazioni di corsi d'acqua secondari e fenomeni di versante.