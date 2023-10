Fratelli d’Italia, Lillo De Lio nel Dipartimento Turismo, Sport e Cultura

Il professor Maurizio “Lillo” De Lio entra come rappresentante del territorio provinciale di Cuneo nel Dipartimento Turismo, Cultura e Sport di Fratelli d’Italia. Classe 1961, saviglianese, quello di De Lio è un nome voluto dal vice-coordinatore regionale di FdI e capogruppo in Consiglio regionale Paolo Bongioanni, che spiega: "Ho chiamato Lillo De Lio nel gruppo di lavoro perché conosco e apprezzo da molti anni il suo impegno e la sua capacità organizzativa trasversale soprattutto fra lo sport e il turismo. Lo ringrazio per la disponibilità e l’entusiasmo con cui ha accettato di mettersi a disposizione. Con lui abbiamo collaborato già nel 2004 al primo evento italiano dedicato all’oudoor, il “Walk and Bike Show”. Un evento che segnò una tappa miliare in quell’avvicinamento fra sport all’aria aperta e turismo che oggi è diventato uno degli scenari di sviluppo più promettenti del nostro territorio. Di lì ho potuto apprezzare il suo lavoro, e ho valutato che sia la persona giusta per portare le idee e contribuire a scrivere il programma di Fratelli d’Italia per Turismo Sport e Cultura".

De Lio offrirà il suo contributo nell’individuare gli strumenti per valorizzare l’infrastrutturazione sportiva e il tessuto di grandi e piccoli eventi che fanno incontrare turismo, sport e cultura generando comunicazione e ricaduta economica. Il tutto inserito in quella che - anticipa Bongioanni - si configura come la grande sfida della prossima legislatura regionale: riscrivere completamente la governance turistica del territorio piemontese. "Dovremo ricostruirla in modo innovativo e trasversale sulla base del prodotto turistico, e non più su una ripartizione territoriale basata su criteri e confini strettamente amministrativi. Ne parleremo più approfonditamente nelle prossime settimane".

Fra i nuovi collaboratori del Dipartimento Turismo, Cultura e Sport di Fratelli d’Italia è stato scelto anche Luigi Laterza per la provincia di Novara.