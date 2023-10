Due veicoli sequestrati in una settimana per un dronerese in strada senza assicurazione

Continuava a guidare malgrado la sospensione della patente. È quanto accadeva in quel di Dronero, come appurato grazie ai controlli messi in atto dagli agenti della Polizia Locale, che questa mattina, giovedì 19 ottobre, hanno portato alla segnalazione per la revoca della patente a un uomo residente in paese.

“Il soggetto - spiega il comandante della Polizia Locale Umberto Oreste - era stato sanzionato una settimana fa per essere stato fermato alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa. Stessa sanzione che gli era già stata elevata nel mese di aprile, con disposto il sequestro del veicolo oltre che la sospensione della patente. Questa mattina è stato sorpreso alla guida di un altro veicolo e per questo è scattato il fermo anche di quest'ultimo, la revoca per due anni della patente e una sanzione che sarà stabilità dal prefetto in una misura compresa tra i 2.000 e gli 8.000 euro”.