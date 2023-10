Il sindaco di Saluzzo sul fotovoltaico: "Obiettivo nobile, ma le infrastrutture non sono pronte"

Il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni ha condiviso una riflessione su quanto rilevato in tema di energia rinnovabile non solo sul territorio saluzzese ma, pare, in buona parte del territorio. L'energia prodotta dal fotovoltaico, sulla quale c'è stata una convergenza tra pubblico e privato, non può essere immessa nella rete di distribuzione. Condividiamo il suo intervento.

Ci stanno lavorando le amministrazioni pubbliche, i privati cittadini, le attività artigianali, industriali ed agricole. Insieme, ma spesso senza coordinamento alcuno, hanno intrapreso negli ultimi anni un percorso virtuoso mirato alla realizzazione di impianti di energia rinnovabile, in particolare quella proveniente dal fotovoltaico.

Anche il Pnrr, ad esempio, punta molto sull’aumento della dotazione solare: ci sono linee di finanziamento destinate alle amministrazioni pubbliche per la realizzazione di edifici Nzeb, che per essere tali hanno la necessità di fornire energia pulita tramite il fotovoltaico sui tetti; oppure i recenti bandi sull'agrisolare che prevedono di destinare importanti risorse pubbliche alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Il Comune di Saluzzo lavora per avere 12 grandi impianti solari: cinque già realizzati, sette tra quelli progettati o, addirittura, già appaltati. Saranno in grado di fornire 1152 Kw totali, cioè l'energia che serve per 384 famiglie (si calcolano 3 kWh per nucleo), cioè un paese delle dimensioni di Martiniana o Rifreddo.

Il quadro che ne emerge è di un lavoro di rete, da parte di “attori” diversi, per perseguire un’unica strategia. Ma, purtroppo, i fatti non supportano questa ipotesi: sta emergendo, infatti, un grande problema pratico e logistico, cioè la difficoltà ad allacciare gli impianti alla rete elettrica nazionale, unico modo per poterli attivare e sfruttare.

Infatti, le cabine primarie di E-distribuzione a cui si dovrebbero collegare tutti gli impianti, sia quelli realizzati dal pubblico sia quelli dai privati, sono sature, quindi non è possibile poter immettere in rete l'energia prodotta dai pannelli solari piazzati negli ultimi tempi e quelli che si vorrebbe realizzare poiché pare che buona parte del Piemonte meridionale sia nella stessa situazione.

Ci hanno sempre assicurato che la rete e le infrastrutture di distribuzione elettrica sarebbero state in grado di gestire la realizzazione dei fotovoltaici, ma a quanto pare nel nostro territorio non è così. La situazione pare non si risolverà a breve, potrebbe durare anni, e in questo modo si vedrebbero le aziende locali tagliate fuori dalle possibilità di ottenere i finanziamenti Pnrr che hanno tempistiche molto stringenti.