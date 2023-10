La Residenza "Don Eandi" di Lagnasco ha celebrato i 20 anni di assistenza agli anziani

Una storia che inizia nel 1878, alla morte di don Giuseppe Eandi, parroco di Lagnasco dal 1830 al 1876. In quel periodo, la Curia aprì l'Ospedale di Carità nella casa di "Via di piazza", e questo istituto svolse la sua preziosa missione per oltre 90 anni, fino al 16 gennaio 1969, quando fu temporaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione.

Una chiusura "temporanea" che si è protratta per ben 34 anni, iniziata con lo scioglimento dell'ente caritatevole e il trasferimento della struttura e del patrimonio al Comune nel 1987, accompagnato dall'impegno di destinare tali risorse a fini socio-assistenziali.

La storia recente ha origine dall'11 ottobre 2003, quando l'amministrazione comunale, guidata dall’allora sindaco e medico di Lagnasco Paolo Persico, riuscì a realizzare una residenza per anziani con un approccio visionario sia per il servizio offerto che per le dimensioni ridotte. Questa struttura, composta da 12 posti letto in minialloggi e 10 di ‘Residenza assistenziale flessibile’ per non autosufficienti, fu convenzionata con l'Asl.

Nel corso di questi 20 anni, la gestione della Residenza è stata in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze della popolazione anziana grazie all'intervento del Consorzio "Obiettivo sociale", che ha ampliato la struttura aggiungendo un piano e aumentando la sua capacità a 42 posti. Questo miglioramento ha reso la residenza più sostenibile dal punto di vista economico senza mai trascurare l'atmosfera familiare, che rappresenta un valore aggiunto per gli anziani ospitati.

Sono state molte le autorità intervenute alla celebrazione, accolte dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Dalmazzo e dal personale della Residenza, diretta da Katia Rossetto.

La festa si è aperta con la benedizione del parroco, don Ettore Signorile.

Tra i presenti, c'erano anche gli ex sindaci del paese Paolo Persico ed Ernesto Testa, il direttore generale dell'Asl Cn1 Giuseppe Guerra, la dottoressa Fiorella Girone a rappresentare il Distretto Nord-Ovest dell'Asl Cn1, la direttrice sanitaria della struttura Maria Pia Della Valle, il vicepresidente del Consorzio "Obiettivo Sociale" Roberto Tuninetti, l'Onorevole Chiara Gribaudo e il consigliere regionale Paolo Demarchi.

L'Assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, incaricato del taglio della torta per il 20° anniversario, che di ritorno dall’incontro con il Ministro a Roma, non ha voluto far mancare la propria presenza a Lagnasco.

Tutti hanno espresso parole di apprezzamento per la direzione e il progresso della struttura, per la competenza dimostrata nell'affrontare sfide complesse e difficili, compresi gli ultimi anni segnati dalla pandemia e dalle conseguenti difficoltà, che purtroppo hanno interessato tutte le istituzioni socio-sanitarie destinate agli anziani.

Prima del taglio della torta l’Amministrazione comunale ha voluto consegnare una targa ricordo della ricorrenza ai 10 volontari che operano all’interno della struttura a supporto degli operatori, alle operatrici e gli operatori stessi, alla direttrice sanitaria e della struttura .

L'Amministrazione comunale ha voluto anche riconoscere il contributo dei 10 volontari: Angela Arnaudo, Gabriella Ballario, Franco Brondino, Riccardo Cavallo, Graziella Cismondo, Dario Costamagna, Giuliana Cucumelli, Letizia Foglio, Maria Teresa Marchiò e Angiola Pagliero, che prestano servizio all'interno della struttura a sostegno degli operatori assieme al personale della residenza per anziani lagnaschese e la direttrice sanitaria. A loro è stata donata una targa commemorativa.

Un anniversario importante, celebrato con i dovuti onori, mentre si progettano ulteriori futuri ampliamenti mantenendo sempre al primo posto le esigenze essenziali degli ospiti.