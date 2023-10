Maltempo, allerta arancione sulla Granda: la Provincia apre la sala operativa di Protezione Civile

Allerta arancione per il maltempo previsto su tutta la Granda a partire da questa sera giovedì 19 ottobre. La Provincia apre alle 20 il presidio con gli uffici Protezione civile in modalità H 24 per assicurare i servizi di monitoraggio e pronto intervento in caso di necessità. Il bollettino diramato dall’Arpa Piemonte segnala piogge intese a carattere di rovescio temporalesco accompagnate da vento su tutte le valli cuneesi al confine con Francia e Liguria (zona gialla solo per la valle Po) con rischi di esondazioni dei corsi d’acqua secondari e l’attivazione di frane e smottamenti di versante.

Il presidente della Provincia Luca Robaldo. “Come avvenuto in occasione del forte maltempo dello scorso maggio, mi sono confrontato con il presidente della Regione Cirio e ho disposto l’apertura della sala operativa al fine di monitorare e mantenere un contatto diretto con i Comuni ricompresi nelle zone di allerta arancione”.