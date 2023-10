Maltempo, chiude il Colle dell’Agnello in Alta Valle Varaita

Allerta arancione e previsioni di forte maltempo. La Provincia ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 251 che raggiunge il Colle dell’Agnello in alta valle Varaita a partire dalle ore 17 di oggi giovedì 19 ottobre. La decisione è stata pressa in accordo con le autorità francesi del Queyras e i responsabili dei servizi dipartimentali. Anche sul territorio francese sono infatti previsti nubifragi che a quella quota (2.748 metri di altitudine) si trasformano in nevicate, oltre al rischio di frane e smottamenti.

Se le condizioni meteo resteranno buone la strada – una volta superata questa fase di maltempo che dovrebbe già risolversi nel week end – il transito veicolare dovrebbe essere ripristinato.

La chiusura invernale – così è stato concordato al tavolo italo-francese – dovrebbe scattare il 2 novembre.