Saluzzo: al "Soleri Bertoni" il coraggio di Giuseppe Antoci contro la mafia

Come autore di un protocollo che porta il suo nome, Antoci è stato determinante nel bloccare milioni di euro di fondi europei destinati all'agricoltura, contrastando l'uso illegale dei fondi agrari europei in ambito Pac (Politica agricola comunitaria) di cui i mafiosi beneficiavano in maniera illegale nella gestione di pascoli.

Antoci nel corso della sua visita in città ha incontrato una delegazione di insegnanti e studenti dell’Istituto Soleri Bertoni (la 5ª M del Liceo Economico), coordinati dalla vicepreside professoressa Carla Bianco e dalla professoressa Piera Comba, in vista di un prossimo incontro.

Giovanni Damiano ha poi accompagnato Antoci dal monumento dedicato dal Comune di Saluzzo al generale Carlo Alberto dalla Chiesa, in occasione dei 100 anni dalla nascita, inaugurato in piazza Garibaldi il 27 settembre del 2020.

Durante la visita nelle classi del liceo Soleri Bertoni, Giovanni Damiano ha spiegato agli studenti: “Giuseppe Antoci è un esempio da seguire in quanto si è esposto coraggiosamente ad uno stato di cose accettate supinamente da altri . Poteva guardare altrove, ma non lo ha fatto" ha affermato con enfasi Damiano. "Il Cuneese è lontano dalla Sicilia, ma le risorse delle nostre montagne come l’acqua, i boschi ed i pascoli, destano appetiti non sempre leciti, come recenti inchieste della magistratura attestano. Occorre – ha concluso Damiano - vigilare anche qui e non avere paura di esporsi, prendendo esempio dal presidente Antoci”.