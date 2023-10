Un nuovo segretario comunale per il Comune di Monterosso Grana

Lunedì 16 ottobre si è svolto il Consiglio Comunale alla presenza del nuovo segretario comunale di Monterosso Grana, la dott.ssa Francesca De Stefano, che ha preso servizio lo scorso 1° settembre.

Originaria di Scafati, in provincia di Salerno, è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno, è abilitata all’esercizio della professione forense e dal 2022 è iscritta all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

È titolare della segreteria convenzionata di Frinco – Cunico – Cinaglio – Cossombrato – San Martini Alfieri (Comuni della Provincia di Asti) e ha dato la propria disponibilità in merito, quale reggente a scavalco della Segreteria comunale di Monterosso Grana.

“Tutta l’amministrazione augura buon lavoro al nuovo Segretario Comunale Francesca De Stefano. Siamo orgogliosi di avere con noi uno dei più giovani Segretari Comunali del nord d'Italia, che andrà a ricoprire una funzione fondamentale per la nuova amministrazione - sottolinea il sindaco Stefano Isaia - Nell’ambito della riorganizzazione comunale che l’Amministrazione sta attuando, il nuovo Segretario non ricoprirà più ruoli operativi, ma al contrario, potrà concentrarsi sui compiti istituzionalmente pertinenti a quelli del ruolo del Segretario potendo quindi estendere la sua attività professionale di controllo, promozione e consulenza a tutte le attività amministrative. Un doveroso ringraziamento anche alla dottoressa Luisa Silvestri, Segretario uscente, per la collaborazione prestata con professionalità e competenza in questi anni”.

Al nuovo Segretario Comunale, il benvenuto da parte di tutta l’Amministrazione comunale e degli Uffici.