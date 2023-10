Diciannovenne in arresto cardiaco dopo lo schianto nella vetrina: agente della municipale albese gli salva la vita

Erano le 5.45 di domenica 15 ottobre quando la Peugeot 307 condotta da un 19enne residente in un comune del Roero, proveniente da corso Torino, nell'affrontare la rotatoria di piazza Garibaldi ad Alba, sbagliava la traiettoria della curva andandosi a schiantare violentemente contro il palazzo all'angolo tra la stessa piazza e corso Matteotti, e così sfondando la saracinesca e la vetrata del negozio di ottica da anni affacciato sul corso con diverse vetrine.

Sul posto era prontamente intervenuta una pattuglia di agenti motociclisti della Polizia Locale di Alba, presente in piazza per i preparativi del mercato collegato alla Fiera del Tartufo. Immediatamente gli agenti si rendevano conto delle gravi condizioni del giovane, che veniva sottoposto a massaggio cardiaco d'urgenza in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Il ragazzo veniva quindi affidato alle cure del 118, che ne disponeva il trasporto in ospedale. Ricoverato a Verduno, verrà poi dimesso con una prognosi di venti giorni.

Si scoprirà dalle analisi ospedaliere che il ragazzo si trovava al volante con un tasso alcolemico nel sangue superiore di oltre quattro volte gli 0,5 grammi/litro che rappresentano il valore massimo consentito dal Codice della Strada. Neopatentato, il giovane era peraltro soggetto a divieto totale di assunzione di alcol durante la guida.

Il ragazzo è stato denunciato per l'ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza, aggravata dalle circostanze dello status di neopatentato, dell'incidente stradale e dell'orario notturno e nell'immediatezza gli è stata ritirata la patente di guida per la quale è prevista la revoca del prefetto.

L’incidente poteva peraltro avere ben più gravi conseguenze. Come testimoniato dalle immagini registrate da un impianto di video-sorveglianza proprio in quel punto, all’angolo del corso, sino a pochi secondi prima dell’arrivo della Peugeot condotta dal ragazzo stazionava un gruppo di altri giovani, che saranno infatti le prime persone a prestare soccorso al coetaneo. Una fortunosa coincidenza il fatto che quei pedoni si fossero spostati da quella posizione da pochi istanti.