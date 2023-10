Attacco dei lupi a Pianfei: sbranato un gregge di pecore

Amara scoperta questa mattina per un allevatore di Pianfei, Mirko Vinai che, andando nel prato dove aveva lasciato a pascolare le sue pecore, le ha trovate senza vita.

"L'attacco deve essere avvenuto ieri notte - ci spiega telefonicamente - oggi il veterinario dell'Asl ha effettuato un sopralluogo e i controlli che confermano che le pecore sono state attaccate da lupi. Una è stata portata via, le altre sono morte. C'è preoccupazione tra noi allevatori perché il mio gregge era a pascolare a due chilometri dal centro del paese, in un'area recintata".

Il gregge del signor Vinai, composto da pecore biellesi, era di piccole dimensioni in quanto, la sua primaria occupazione è dedicata all'allevamento suinicolo, ma l'attacco che ha subito ha messo in allarme anche altri allevatori e i margari che hanno portato a valle le loro mandrie.

"Sono ovviamente dispiaciuto e amareggiato per quanto successo - aggiunge Vinai - mi ritengo fortunato perché le pecore non sono la mia attività primaria, però in queste settimane sono stati visti anche verso la zona di Roracco alcuni lupi e c'è preoccupazione, anche perché in queste zone non avevamo mai subito attacchi".