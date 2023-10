Cuneo, si chiude il processo al ragioniere Adriano Bruno: 16 le imputazioni prescritte, il giudice lo condanna per evasione

Si è chiuso in tribunale a Cuneo il procedimento penale a carico del ragioniere Adriano Bruno accusato di alcune violazioni in materia tributaria. Parte offesa, l’Agenzia delle Entrate. Sedici le imputazioni per cui il giudice Giovanni Mocci ha pronunciato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Quanto alle ultime due contestazioni rimaste in piedi dal 2013, il professionista cuneese e titolare dello "Studio Sistem", assistito dall'avvocato Nicola Caminiti, è stato assolto (perché il fatto non costituisce reato ndr) dall’accusa di aver redatto una fattura falsa per un suo cliente; condannato invece a otto mesi di reclusione, con il beneficio della pena sospesa e riconosciute le attenuanti, per aver presentato una dichiarazione infedele evadendo così l’imposta sui redditi del 2012 per oltre 193mila euro.

Il giudice ha altresì applicato alcune pene accessorie, tra queste l’interdizione dagli uffici direttivi.

Per Bruno, il pubblico ministero Alberto Braghin, aveva chiesto una condanna di un anno e nove di reclusione.