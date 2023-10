Educazione manageriale e finanziaria per il bene comune

L'educazione si rivela un pilastro strategico per costruire con successo un tale impianto: per questo oggi in municipio a Cuneo, nel salone d'onore sotto l'egida del Club dirigenti vendite e marketing, con inizio alle ore 9 si ritroveranno importanti personalità dell'ambito accademico, ecclesiale e istituzionale per affrontare i temi del lavoro, della finanza e della fede nella loro avvolgente dimensione sociale e comunitaria.