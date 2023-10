EViso e il mercato reseller: sfondata quota 222 milioni di euro il fatturato annuale

eVISO S.p.A. – società digitale, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – comunica che sono stati siglati ad oggi, contratti di fornitura di energia ai clienti reseller per circa 1.000 GWh (rispetto ai 700 GWh comunicati a dicembre 2022), per un fatturato annuale stimato pari a circa € 222 milioni[1].

La continua crescita dei volumi siglati sul mercato reseller, segmento estremamente sfidante, conferma l’attrattività della offerta di valore di eVISO, basata su sull’infrastruttura digitale proprietaria sviluppata internamente. Il vantaggio competitivo della piattaforma digitale proprietaria di eVISO aumenta con il numero di clienti/utenze/volumi, in un circolo virtuoso in cui più l’infrastruttura cresce più gli algoritmi sono precisi ed economici e più valore può essere canalizzato lungo tutta la filiera.

Le prime 4 colonne indicano i dati di volumi storici erogati in ogni singolo esercizio, dall’anno di quotazione FY 19/20 all’ultimo esercizio concluso il 30 giugno 2023. L’ultima colonna indica la pipeline di volumi annuali contrattualizzati con operatori resellers, pari a 1.000 GWh all’anno, comunicati in data odierna. La linea riporta il numero di utenze servite (POD) in ogni esercizio.

Per una miglior comprensione dell'impatto della presente informazione si ricorda che per "volumi consegnati" si intendono i volumi passati erogati (dati ex-Post) e per "volumi contrattualizzati" si intendono i volumi annuali concordati ai reseller negli accordi di fornitura. Sono la pipeline di volumi annuali che, in un tempo stimato di 6 mesi, sarà abbinata ad eVISO. I “volumi abbinati” sono invece i volumi di consumo annuale prospettico, comunicati mensilmente dal Sistema Informativo Integrato (ente pubblico che gestisce i flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas), relativi ai punti abbinati ad eVISO nel mese di calcolo.