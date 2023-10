Serie A, Milan-Juventus: Vlahovic e Chiesa ci provano Al rientro dalla sosta è già big match tra il Diavolo e i bianconeri: i due attaccanti puntano a recuperare in tempo per esserci dal primo minuto

Dopo la sosta per le Nazionali il campionato di Serie A riparte dalla nona giornata e la sfida clou del weekend è senza dubbio Milan-Juventus. Il big match va in scena domenica sera alle 20:45 a San Siro e ci si aspetta il tutto esaurito per un testa a testa dall’importanza cruciale per la classifica e per gli obiettivi di entrambe le formazioni. Sportytrader propone dei siti per scommettere sul calcio, che analizzano la super sfida del weekend e propongono tantissime giocate sull'incontro tra i rossoneri e la Vecchia Signora del posticipo di domenica.

Partiamo dai padroni di casa, che affrontano la sfida da primi in classifica dopo il sorpasso in vetta ai rivali dell’Inter nell’ultimo turno. La squadra di Stefano Pioli ha dimostrato grande carattere dopo il pesante ko nel derby e ha saputo reagire vincendo tutte e quattro le gare successive, compresa quella difficilissima a Marassi contro il Genoa, chiusa con Giroud in porta. Fino a questo momento il ruolino di marcia casalingo in campionato è stato perfetto per Rafa Leão e compagni, ma i rossoneri devono però far fronte alle due assenze pesanti di Mike Maignan e Theo Hernandez.

Passiamo allora alla Juventus, che riprende il campionato dopo l’ennesima notizia negativa, che riguarda stavolta Nicolò Fagioli. Il giovane centrocampista è stato squalificato per la questione delle scommesse e starà fuori per ben sette mesi. Un’altra tegola per i bianconeri, che a questo punto sono obbligati ad intervenire sul mercato di gennaio. Intanto però la squadra di Massimiliano Allegri è al terzo posto con 17 punti e cerca il colpaccio a San Siro per ridurre il gap dalla vetta. Dopo la debacle al Mapei col Sassuolo, la Vecchia Signora ha messo a posto i problemi difensivi, ottenendo tre clean sheet consecutivi.

Gli ultimi precedenti sono dalla parte del Milan, che ha vinto gli ultimi due confronti ufficiali, e che non perde da cinque sfide. L’ultimo successo della Juventus sul Diavolo risale a gennaio 2021, con l’1-3 a San Siro firmato dalla doppietta di Federico Chiesa e dalla rete di McKennie. Questo se escludiamo ovviamente l’amichevole di questa estate negli Stati Uniti, nella quale gli juventini hanno avuto la meglio ai calci di rigore. Milan che parte leggermente favorito nelle quote, anche per il fattore campo, ma la differenza non è abissale.

Passiamo allora alle probabili formazioni. Milan che deve appunto fare a meno degli squalificati Maignan e Theo Hernandez, con Sportiello e Florenzi pronti a sostituirli nei rispettivi ruoli. In mediana possibile conferma per Adli, con Krunic non ancora al meglio, e Loftus-Cheek e Reijnders ai suoi lati. Con Giroud e Leão c’è sempre Pulisic, anche perché Chukwueze ha rimediato una lesione muscolare in nazionale. Per la Juventus, Vlahovic e Chiesa sono vicini al recupero e possono guidare l’attacco bianconero. In difesa è emergenza con Danilo e Alex Sandro out, quindi è pronto Rugani per completare il tridente con Bremer e Gatti. Sulla destra McKennie è favorito su Weah.